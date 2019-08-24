На День Незалежності в Харкові пролунали "Сто дзвонів" у пам'ять про Небесну Сотню. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, кілька сотень харків'ян - представники влади, воїни АТО, ООС, громадські активісти, волонтери, які прийшли на свято на площу Конституції, - стали учасниками всеукраїнської акції "Сто дзвонів". Сто ударів дзвону пролунали в записі в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Тут же відбулося покладання квітів до монументу Незалежності і запуск синьо-жовтих повітряних кульок і вінка, що складається з повітряних кульок у формі квітів.

"Сьогодні ми вітаємо з днем ​​народження незалежну Україну. Їй 28. Це вік, у якому вже є знання і досвід, однак досі багато енергії, прагнення до пізнання і змін. Така і Україна - відкрита до нового, енергійна і активна, країна великих перспектив. І її майбутнє залежить від кожного з нас. Наші маленькі кроки втіляться у великий шлях розвитку держави. Ми і є Україна. Щиро вітаю зі святом усіх земляків. І особливі слова подяки захисникам України. Ви бороните свободу країни і її майбутнє. Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Слава тим, хто живе для неї сьогодні. З днем ​​народження, Україно!" - з таким привітанням звернулася до людей на площі голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

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Вдень у межах свята в Покровському сквері біля площі Конституції відбудеться лицарський турнір "Кубок Слобожанщини-2019" з участю бійців із Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Києва.

На площі Свободи і в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького відбудуться святкові заходи, зокрема концерти артистів із міст-побратимів Харкова, гастрономічні фестивалі на заводі "Арт-механіка", де призами для переможців буде річний запас рису і хінкалі.

Увечері в центрі міста з площі Конституції відбудеться Хода захисників Вітчизни з участю учасників АТО/ООС. На будівлі ОДА традиційний прапор України покажуть у 3D-проекції. У цьому ж форматі продемонструють 3D-mapping-show патріотичної тематики.























23 серпня в Харкові відзначали День Державного Прапора та День Харкова, який святкує 365 років із дня заснування і 76 років визволення від фашистських загарбників.

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