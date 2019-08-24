Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ біля президентської резиденції зібралися військові, добровольці і громадські діячі, які раніше брали участь в Марші захисників України.
Вони оголосили низку вимог до президента України Володимира Зеленського та передали представнику Офісу глави держави.
Так, учасники акції вимагають від Зеленського:
спростувати твердження, що тиражується в українських і російських ЗМІ про заборону українським військовим стріляти у відповідь, незважаючи на численні порушення перемир'я, загиблих і поранених українських воїнів;
заборонити приїжджати в Україну представникам російським ЗМІ, відкривати в Україні філії російських ЗМІ, незалежно від походження капіталу юридичних і фізичних осіб;
протидіяти порушенню закону "Про очищення влади" і скасувати призначення Андрія Богдана;
протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, зміні закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України;
засудити заяву керівника Офісу Президента України про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні;
роз'яснити вираз президента України про "іншу сторону" під час коментування російсько-української війни;
звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою вивести з України російські збройні формування і припинити поставки паливно-мастильних матеріалів, озброєння і грошей на окуповані території;
виступити за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Організатором акції є волонтер Мирослав Гай. На акції також був заступником міністра МінТОТ Георгій Тука.