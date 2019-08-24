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24.08.19 19:13

Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

У селі Микитинці біля Івано-Франківська в суботу через вибух гранати загинули двоє людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

У повідомленні наголошується: "Виїздом слідчих з'ясовано, що на вул. Декабристів, 52 від вибуху двох гранат загинули чоловік, 1982 року народження, і його 36-річна співмешканка. Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України".

Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, а саме: за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "КК".

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Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 01
Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 02
Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 03

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