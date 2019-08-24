Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі. ФОТОрепортаж

Учасники акції одягли у вишиванку також бронзового Дюка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вишиванковий ланцюг" розтягнувся від Приморського бульвару до пам’ятника "Золоте дитя" на морському вокзалі. В акції єднання взяли участь багато ветеранів АТО, громадські активісти. Усього 1248 одеситів та гостей міста", - сказала прессекретар оргкомітету заходу Дар'я Полякова.

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За її словами, у межах 11-го Вишиванкового фестивалю на Приморському бульварі відкрито виставку та ярмарок вишиванок, одразу після "вишиванкового ланцюга" проведено "синьо-жовтий автопробіг" вулицями Одеси.

25 серпня поряд з пам’ятником Дюку розмістили парти, і було проведено масовий "Диктант з української" під диктування письменника Любка Дереша. Результати перевірки диктанту будуть оприлюднені у понеділок. Переможці отримають грамоти і призи.

З нагоди святкування Дня Незалежності на Приморському бульварі також відкрито художню експозицію творів художника Олександра Грекова "Квантовий стрибок Шевченка", вулицями міста у ці дні курсує "патріотичний трамвай", тривають інші святкові заходи.

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Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ