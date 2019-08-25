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25.08.19 17:25

Український воїн Віталій Собко загинув на Донбасі 25 серпня. ФОТО

25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, під час виконання бойового завдання загинув 20-річний Віталій Олегович Собко, житель села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області, військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє Ланівецький районний військовий комісаріат.

"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять і слава герою!" - йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Український воїн Віталій Собко загинув на Донбасі 25 серпня 01

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