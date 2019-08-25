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25.08.19 23:38

Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

У неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.

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Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.

Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.

"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
 не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.

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І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.

Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір  допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).

Командир взводу 24-го батальйону Айдар із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов 01

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