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26.08.19 07:51

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду" в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві невідомі вистрілили з гранатомета в фасад будівлі Мостобуду, розташованого на вулиці Паньківська, 5. Все сталося близько 01:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

Будівля, в якій пролунав вибух, належить ВАТ "Мостобуд". Через дорогу від будівлі на дорозі лежав відстріляний тубус від ручного протитанкового гранатомета (РПГ. - Ред.). Як розповіли поліцейські, попередньо, саме з цієї зброї і здійснили постріл.

Снаряд влучив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджено скло на третьому і п'ятому поверхах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці не уточнили, що саме розташовано в цьому приміщенні, бо частина деяких офісів здаються в оренду.

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 01

Вночі рух на вулиці Паньківській було перекрито. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи. Також чергували медики та рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

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Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 02

Як пише "Информатор", посилаючись на власні джерела, правоохоронці розшукують двох осіб, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план "Сирена".

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 03

Нагадаємо, в ніч на 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якій розташовувався "112 канал". Особи, які стріляли, зникли з місця події. Пізніше стало відомо, що поліцейські кваліфікують цей злочин як теракт. Винуватцям загрожує від семи до дванадцяти років згідно з частиною 2 статті 258 (терористичний акт) КК України.

Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 04
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 05
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 06
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 07
Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю Мостобуду в центрі Києва 08
Фото: сайт "Информатор"

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