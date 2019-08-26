Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні патрульної поліції.

"Це – Карина Щербініна, їй 19 років. Вона навчається у Національній академії внутрішніх справ та закінчила вже 2-й курс, рядовий поліції. Карина з дитинства займається дзюдо, має звання кандидата в майстри спорту, неодноразова чемпіонка України.

У День Незалежності України Карина вперше вийшла на службу разом з патрульними Дніпра для охорони публічного порядку. Поки містяни святкували, вона самотужки затримала грабіжника, який намагався зіпсувати свято одній з громадянок. Поліцейська якраз була на перерві, коли побачила, як двоє чоловіків бігли з жіночою сумкою в руках, а хвилиною раніше один з них відібрав цю сумку в жінки", - йдеться в повідомленні.

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"Поліцейська миттєво відреагувала та побігла за ними. Наздогнала, затримала та викликала допомогу. Чоловіків поліцейські передали слідчо-оперативній групі, а Карина продовжила нести службу далі. Дякуємо Карині за проявлений героїзм, а її академії за достойне виховання майбутніх правоохоронців. Служити і захищати!" - резюмували в патрульній поліції.



