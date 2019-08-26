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26.08.19 09:58

Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса. ФОТО

Такі публікації, як колонка глави Світового банку Девіда Малпасса Financial Times про економіку України, дуже допомагають у залученні інвестицій і загалом зміцнюють імідж країни.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня мали дуже продуктивну зустріч з Президентом Світового Банку Давідом Мальпасом, на якій зокрема обговорювали ключові заходи для зростання економіки, збільшення інвестицій та покращення інвестиційного клімату. World Bank Ukraine та IFC - International Finance Corporation є надійними партнерами України на шляху структурних реформ. І сьогодні, читаючи колонку Девіда Мальпаса на Financial Times, розумію, що такі чіткі і важливі сигнали підтримки України від ключових міжнародних фінансових інституцій дають Президенту, Парламенту і майбутньому Уряду великий кредит довіри", - розповіла вона.

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"Серед важливих пріоритетів

"Такі публікації дуже допомагають в залучення інвестицій та в цілому зміцнюють імідж країни ", - резюмувала Ковалів.

Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса 01
Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса 02

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