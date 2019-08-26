Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня мали дуже продуктивну зустріч з Президентом Світового Банку Давідом Мальпасом, на якій зокрема обговорювали ключові заходи для зростання економіки, збільшення інвестицій та покращення інвестиційного клімату. World Bank Ukraine та IFC - International Finance Corporation є надійними партнерами України на шляху структурних реформ. І сьогодні, читаючи колонку Девіда Мальпаса на Financial Times, розумію, що такі чіткі і важливі сигнали підтримки України від ключових міжнародних фінансових інституцій дають Президенту, Парламенту і майбутньому Уряду великий кредит довіри", - розповіла вона.
"Серед важливих пріоритетів
- земельна реформа
- виконання вимог 3-го енергетичного пакету щодо відокремлення оператора ГТС
- реформа державних банків та скорочення портфелю непрацюючих кредитів
- незалежність НБУ
- демонополізація ринків і скорочення кількості держ компаній через приватизацію", - переказала Ковалів основні тези Малпасса
"Такі публікації дуже допомагають в залучення інвестицій та в цілому зміцнюють імідж країни ", - резюмувала Ковалів.