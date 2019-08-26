Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"О 1:30 до поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській пролунав вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі.

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На пошуки зловмисників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та введено в дію спеціальний оперативний план", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що при відпрацюванні території вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.

Крім того, правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.

Як зазначили в поліції, в результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі і приміщення кабінетів.

Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.





Фото: Нацполіція