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26.08.19 12:21

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У прифронтових Світлодарську, Новолуганському і Миронівському поліція почала патрулювати на нових автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент Нацполіції, про передачу поліцейським на лінії розмежування нового службового транспорту повідомив під час робочої поїздки в Донецьку область 6 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв. 25 серпня на патрулювання виїхали три сучасні автомобілі.

"Місто Світлодарськ та селища Новолуганське, Миронівське Бахмутського району неодноразово страждали від обстрілів бойовиків. Загалом тут мешкають понад 20 тисяч людей, тож завдання поліції – забезпечити їхню безпеку та якісний поліцейський сервіс", - сказано в повідомленні.

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 01

Як зазначили в поліції, для негайного реагування на всі повідомлення громадян вже рік в кожному населеному пункті цілодобово працюють поліцейські станції. Вони забезпечені всім необхідним для надання допомоги громадянам.

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Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 02

25 серпня на патрулювання у Світлодарську, Новолуганському та Миронівському поліцейські заступили на трьох нових сучасних автомобіліях. З їхньою допомогою правоохоронці зможуть своєчасно надавати поліцейські послуги

Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 08

Нагадаємо, на лінії розмежування в Донецькій області працюють 8 поліцейських станцій.

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Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 04
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 05
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 06
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 07
Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція 08
Фото: пресслужба Нацполіції

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