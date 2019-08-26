Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент Нацполіції, про передачу поліцейським на лінії розмежування нового службового транспорту повідомив під час робочої поїздки в Донецьку область 6 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв. 25 серпня на патрулювання виїхали три сучасні автомобілі.

"Місто Світлодарськ та селища Новолуганське, Миронівське Бахмутського району неодноразово страждали від обстрілів бойовиків. Загалом тут мешкають понад 20 тисяч людей, тож завдання поліції – забезпечити їхню безпеку та якісний поліцейський сервіс", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в поліції, для негайного реагування на всі повідомлення громадян вже рік в кожному населеному пункті цілодобово працюють поліцейські станції. Вони забезпечені всім необхідним для надання допомоги громадянам.

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25 серпня на патрулювання у Світлодарську, Новолуганському та Миронівському поліцейські заступили на трьох нових сучасних автомобіліях. З їхньою допомогою правоохоронці зможуть своєчасно надавати поліцейські послуги

Нагадаємо, на лінії розмежування в Донецькій області працюють 8 поліцейських станцій.

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Фото: пресслужба Нацполіції