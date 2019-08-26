Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: загинула дівчина-водій, її пасажири - госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Аварія сталася близько 4:40.

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Під час з'ясувань стало ясно, що BMW їхав проспектом у бік центру, а Chevrolet повертав на вулицю Гарматну. На перетині вулиць BMW по дотичній зачепив Lacetti і виїхав за межі проїжджої частини. При цьому водій Chevrolet зупинився через 150 метрів після перехрестя. На його машині залишився лише невеликий слід, а на місці зіткнення лежав номерний знак.

Після удару BMW загорівся. Очевидці кинулися діставати людей з машин. Двоє хлопців-пасажирів були притомні, їх госпіталізували. На жаль, дівчина-водій загинула. Подробиці аварії з'ясовуються.

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Нагадаємо, 19 серпня в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого сталася серйозна ДТП за участю Tesla і Range Rover. В результаті аварії постраждали чотири людини. Пізніше з'явилося відео моменту аварії з реєстратора, який був встановлений у Tesla.











Фото: Информатор