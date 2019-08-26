"Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові": до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось таке попередження вночі я сьогодні отримав і в офіс, і в мою квартиру, особливо сокиру у вхідних дверях і напис на похоронній стрічці "Ромочко, не припиниш займатися ... наступна у тебе в голові". Наша група "Мережа антикорупційних центрів" останнім часом дуже активно зайнялася розслідуванням багатьох бізнес-схем ухилення від податків у Чугуєві за кришування влади і правоохоронців, роботи наливайок у Чугуєві і торгівлі без ліцензії в кафе "Чорна перлина" (https://www.youtube.com/watch…)", - написав він.

Активіст зазначив, що перераховані ним заклади пов'язані з помічником народного депутата Шенцева депутатом Чугуївської міської ради Русланом Овчаренком.

"Поліцію вранці викликали, проводяться слідчі дії. Попередження робили і вбитому активісту на Есхарі Миколі Бичку. Упевнений, що поліція знову нікого не знайде, скільки ще має бути смертей, щоб зупинити цей місцевий олігархат? Ніхто з нашої команди зупинятися не збирається. Чекаю реакції від нової команди народних депутатів і Президента України", - повідомив він.

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"П.с. для поліції та прокуратури: закінчувати життя самогубством не збираюся", - додав активіст.

Пізніше Ліхачов опублікував пост, де просить свідків цього інциденту написати йому або зателефонувати, за винагороду.

"Всім, хто бачив як у районі 2.00 ночі з 25.08 по 26.08 в мікрорайоні Авіатор будинок 141, останній під'їзд люди принесли вінок, сокиру, або як доставили в цей же час труну, вінки за адресою Музейна, 16а (колишня Рози Люксембург) Чугуїв, у кого є записи з реєстраторів чи хто бачив, як замовляли труну або вінки прошу написати в приват або зателефонувати 0675755939. Гарантую винагороду. Також виконавцям акції загроз мені і нашій команді, які читають цей пост: пропоную прийти з повинною, вас уже шукають; ті, хто вам пообіцяв захист – вам його не дасть, мені потрібні замовники цього злочину і ми вас обов'язково знайдемо", - написав він.



Фото: Ліхачов/Facebook