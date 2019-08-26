Водні поліцейські Херсонщини врятували дівчину, яку віднесло на матраці у відкрите море. ВІДЕО+ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікацій поліції Херсонської області

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У повідомленні зазначається: "Сьогодні під час нагляду за дотриманням правопорядку на воді навпроти с. Генічеська Гірка поліцейські побачили надувний матрац, який віднесли хвилі на кілометр від берега. Правоохоронці терміново вирушили в його напрямку і почули крики про допомогу. Як з'ясувалося, на матраці була молода жінка, яку хвилі віднесли в море.

За словами начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максима Жаркова, жінка вже майже зовсім знесилилася.

Незважаючи на всі спроби гребти в бік пляжу, хвилі відносили її все далі в море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера і повернули на берег.

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