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27.08.19 07:57

Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік, погрожуючи рушницею, розбив дві вітрини і забрав ювелірні прикраси в одному з магазинів Києва. Унаслідок нападу ніхто не постраждав. Охоронець закладу в цей час був відсутній. Проводяться розшукові заходи та слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, подія трапилася на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік.

Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція 01

На місці події працюють слідчо-оперативні групи столичного главку та Деснянського управління поліції, експерти-криміналісти. Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження.

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Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція 02

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання зловмисника.

Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція 03

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Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція 04

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