Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
27.08.19 08:42

"Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

У Херсоні поліція отримала повідомлення про те, що на ринку ходить чоловік, у якого в пакеті - граната. Правоохоронці вилучили у нього гранату Ф-1.

Про це в Facebook повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 9-ої ранку в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував житель Суворовського району. Він розповів, що на території ринку "Північний" побачив чоловіка, в руках якого пакунок з гранатою. Для перевірки інформації на місце виклику терміново був направлений екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено предмет, схожий на сучасну гранату Ф-1 і запал до неї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушником виявився 34-річний безробітний житель міста Херсона. Порушник пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті.

Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 01
Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 02
Ходив по ринку з гранатою: в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100