Добкін прибув у Генпрокуратуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Сьогодні, 27 серпня, нардеп Михайло Добкін прибув у ГПУ. Прокоментувати, з чим пов'язаний його візит, нардеп відмовився.

Водночас, прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган у коментарі зазначила, що Добкін ще перебуває в статусі нардепа і може безперешкодно проходити в будь-які держустанови. Разом з тим, вона припустила, що Добкін викликаний до ГПУ в межах проведення якихось слідчих дій.

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Зазначимо, раніше ГПУ кілька разів викликала Добкіна на допит у справі про замах на втікача Віктора Януковича в лютому 2014 року.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня 2017 року проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання й арешт Добкіна.

Печерський районний суд Києва обрав Добкіну запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту або 50 млн гривень застави. Як відомо, заставу за Добкіна внесли нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський (30 млн грн) і колишній віце-прем'єр Борис Колесников (20 млн грн).

14 липня Генпрокуратура вручила йому підозру за статтею "шахрайство" і "перевищення службових повноважень". За даними ГПУ, Добкін може бути причетним до незаконного привласнення кооперативами 78 га земель у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

11 жовтня 2018 року ГПУ передала справу нардепа Михайла Добкіна в суд. 5 серпня 2019 року суд у "земельній справі" Добкіна перенесли на 4 вересня - вже вшосте.