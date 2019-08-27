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27.08.19 13:19

У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У поліцію звернулася киянка, яка повідомила про крадіжку з кафе. Під час відпрацювання території поліцейськими заявниця упізнала злодія в перехожому. 18-річного молодика поліцейські зупинили для перевірки. Як виявилося, хлопець до крадіжки не причетний, однак займається збутом наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Ми з’ясували, що фігурант займався оптовою реалізацією наркотиків та психотропів. З клієнтами – роздрібними наркоторговцями – спілкувався у месенджерах, оплату отримував на банківську картку. Замовлений товар залишав у закладках, вказуючи місцезнаходження замовнику у повідомленні", - розповів Ілля Бондаренко, слідчий Дарницького управління поліції.

Під час санкціонованих обшуків вдома у фігуранта правоохоронці виявили склад заборонених речовин: 2,5 кг марихуани, понад 500 грамів амфетаміну, більш як 100 грамів психотропів та 10 грамів кокаїну. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 01
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 02
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 03
У підозрюваного в крадіжці в Києві 18-річного хлопця знайшли майже 3 кг наркотиків, - Нацполіція 04

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