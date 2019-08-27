Понад 500 сімей отримали квартири за програмою забезпечення житлом поліцейських і рятувальників, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 27 серпня, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації перших результатів роботи мотиваційної програми МВС.

"Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки реалізації цього важливого соціального проекту - першої мотиваційної програми МВС – житло для поліцейських та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг. Лише за чотири місяці – з травня по серпень 2019 року, коли програма повноцінно запрацювала, понад 500 родин отримали житло. До кінця року ми очікуємо, що таких родин буде додатково 1000. Незабезпеченість житлом рятувальників та поліцейських ми маємо подолати за 3 роки ", - сказав Аваков.

Очільник МВС зазначив, що кожний п’ятий учасник програми має статус учасника АТО. Більшість з сімей, 75 %, які отримали житло мають в родині дітей.

"Близько 23 тисяч співробітників ДСНС потребують поліпшення житлових умов. Щорічно держава може забезпечити житлом менше 1% цих працівників. Така ж приблизно ситуація і у Національній поліції України, тільки в три рази більше. Більшості з них доведеться чекати житла 50 - 80 років. Тому у листопаді, 2018 року ми запустили цей проект. Його суть – забезпечити поліцейських та рятувальників житлом на умовах пільгового фінансового лізингу. Ми почали в листопаді,документи прийняли в січні, до травня долали бюрократичні перепони і ось маємо перші результати", - підкреслив Аваков.

Аваков нагадав, що за умовами програми МВС по забезпечення житлом поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу розподіл платежу виглядає наступним чином: за рахунок держави будуть компенсовані витрати по обслуговуванню договору-лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини. Наприклад, маючи вислугу: від 5 до 10 років – щомісячний платіж зменшується на 10%; від 10 до 15 років – на 20%; від 15 років – на 30%;

Окрім цього, за наявності дітей платіж зменшується ще на 5% за кожну дитину.Умови участі у програмі: Вислуга не менше 2-х років, окрім учасників бойових дій. Не менше 5-ти років до виходу на пенсію. Важливо! Не потрібно перебувати на квартирному обліку. Строк лізингу не більше 20-ти років. Є опція дострокового погашення.

Найбільш сприятливі умови будуть у подружжя, в якому обидва члени сім’ї мають право на отримання житла, їм компенсація подвоїться.

"На нашу думку, це зміцнить професійну мотивацію у щоденній роботі та особистому розвитку. Мета – міцна, чесна, компетентна та справедлива правоохоронна система, яка, по суті, є основою, якості життя людей",- додав Арсен Аваков.

"Одним із пріоритетним напрямків реформування ДСНС – забезпечення співробітників житлом. Сьогодні ми маємо можливість скористатися програмою пільгового фінансового лізингу і отримати житло вже сьогодні. На сьогоднішній день працівниками служби вже оформлені договори по отриманню 272 квартир, ведеться робота по 524 квартирам. Всього в базі зареєстровано 2 тис. 172 заявки на отримання квартир за цією програмою", - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Ми придбали 250 квартир, 136 вже засились. Вже ведеться робота по укладанню 245 угод на отримання квартир, вона буде завершена за два-три тижні. В ракурсі забезпечення поліцейських – це дуже важливий проект.", - зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Лізинг дозволяє швидко забезпечити житлом, залучити додаткові ресурси, а наші бюджетні ресурси використовувати як перший внесок і співфінансування від держави для того, щоб охопити більшу кількість людей. Хочу запевнити, що Міністерство фінансів буде надійним партнером, ми постійно працюємо над додатковими фінансовими ресурсами, не тільки бюджетними. Ця програма не тільки зручна, вона співпадає з тими цілями, які є у поліції, рятувальників. Чим краще і чим довше ви працюєте, тим дешевшою ця програма є для вас", -підкреслила міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Фото: Департамент МВС України







