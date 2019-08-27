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27.08.19 18:18

Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області вилучили з незаконного обігу велику партію побутової техніки європейського виробництва, яка була ввезена на територію України без сплати податків і митних платежів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень регіону здійснюється накопичення побутової техніки європейських виробників, яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.

Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазин, приймаючи замовлення на сайті і відправляючи товари через поштових операторів. При цьому кінцеві покупці розплачувалися коштами, які перераховували на банківські картки організаторів. Згадані операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

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У результаті вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання значну суму неврахованої готівки, партію побутової техніки європейських виробників орієнтовною вартістю 4,1 млн грн, печатки нерезидентів, банківські картки, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку.

Триває слідство".

Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 01



Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 02

Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС 03

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