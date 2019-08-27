Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень регіону здійснюється накопичення побутової техніки європейських виробників, яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.

Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазин, приймаючи замовлення на сайті і відправляючи товари через поштових операторів. При цьому кінцеві покупці розплачувалися коштами, які перераховували на банківські картки організаторів. Згадані операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

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У результаті вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання значну суму неврахованої готівки, партію побутової техніки європейських виробників орієнтовною вартістю 4,1 млн грн, печатки нерезидентів, банківські картки, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку.

Триває слідство".





