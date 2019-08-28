На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 8:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку по вул. Грушевського, 101, в м. Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу. Так, станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини)", - йдеться в повідомленні.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 осіб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 рятувальників особового складу (зокрема три кінологічні розрахунки) і 20 одиниць техніки.

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Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич унаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.





