"Росія - вбивця наших синів": під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

28 серпня, громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО" проводить акцію під посольством РФ у Києві, де разом із сім'ями згадує загиблих воїнів. Активісти планують запалити Вогонь вічної пам'яті і таким чином нагадати світові про агресію Росії.

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На акції вже зібралися близько 300 осіб - це матері і дружини загиблих бійців, ветерани бойових дій, які брали участь в Іловайській операції.

Також Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що планує відвідати акцію: "О 10-00 сьогодні з хлопцями біля посольства РФ. Напередодні Дня пам'яті загиблих захисників України нам є що сказати нашим міжнародним партнерам і новій владі України. Є що сказати і оркам. Люди мають дізнатися правду про Іловайськ та Дебальцеве. Мусить бути суд не тільки над російськими військовими злочинцями, а й над тими, хто з української сторони дозволив їм здійснити задумане".

Нагадаємо, в кінці серпня Україна згадує Іловайську трагедію. У 2014 році українські бійці потрапили в оточення, де зазнали найбільших втрат за всю російсько-українську війну. Згідно з останніми даними, українська армія втратила в боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли без вісті, 13 військовослужбовців досі в полоні. Щороку по всій країні відбуваються пам'ятні заходи, молебні, виставки, спеціальні кінопокази.



Нагадаємо також, у День Незалежності Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на 29 серпня Дня пам'яті захисників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України.

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Фото і відео: Олег Богачук