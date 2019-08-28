Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.08.19 16:22

"На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Сквирського відділу поліції спільно з бійцями КОРДу Вінницькій області затримала банду грабіжників ромської національності, яка вчинила напад на беззахисну пенсіонерку під Києвом і обґрунтовано підозрюються в низці інших злочинів. У відео використовується нецензурна лексика.

Про це 28 серпня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі увірвалися в її будинок, забрали гроші, які старенька відкладала на похорон, вони зв'язали і побили її", - пише він.

За словами поліцейського, зараз перевіряється можлива причетність ромів до інших злочинів.

"Дякуємо за допомогу колегам з Вінницької області! Скільки ж потрібно "героїзму", щоб групою вночі напасти на самотню пенсіонерку?" - додав Нєбитов.

Дивіться також: Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, на Сквирщині зловмисники вночі увірвалися в будинок пенсіонерки, погрожуючи фізичною розправою, викрали 20 000 гривень і продукти.

Четверо затриманих чоловіків у віці від 23 до 45 років обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки пограбувань домогосподарств на території Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської області.

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 01

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 02
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 03
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 04
На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 05

На підлогу, руки за голову! - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100