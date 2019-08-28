"На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це 28 серпня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі увірвалися в її будинок, забрали гроші, які старенька відкладала на похорон, вони зв'язали і побили її", - пише він.

За словами поліцейського, зараз перевіряється можлива причетність ромів до інших злочинів.

"Дякуємо за допомогу колегам з Вінницької області! Скільки ж потрібно "героїзму", щоб групою вночі напасти на самотню пенсіонерку?" - додав Нєбитов.

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Як повідомлялося раніше, на Сквирщині зловмисники вночі увірвалися в будинок пенсіонерки, погрожуючи фізичною розправою, викрали 20 000 гривень і продукти.

Четверо затриманих чоловіків у віці від 23 до 45 років обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки пограбувань домогосподарств на території Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської області.







