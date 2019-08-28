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28.08.19 16:26

За кілька днів до обвалення під'їзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - "Обозреватель". ФОТО

Мешканці будинку в Дрогобичі, в якому обвалився під'їзд, за кілька днів до обвалення зверталися в ЖЕК зі скаргою на тріщину в стіні. Їм порадили робити ремонт власними силами.

За кілька днів до обвалення під'їзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - "Обозреватель". ФОТО

З мешканкою сусіднього будинку поспілкувалися кореспонденти видання "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам кажу, що вибуху не було! Будинок просто завалився, звук такий був, ніби щось руйнується і сиплеться", - розповіла мешканка сусіднього будинку №103 по вулиці Грушевського Ольга.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 01

За словами жінки, вона не спала в момент обвалення.

"І раптом чую цей звук. У нас тут є дитячий садок, який розбирають. Ще подумала, може, люди там якісь матеріали крадуть, і щось обвалилося. Коли чую чоловічий голос, такий страждальний: "Люди! Викликайте рятувальників", - і потім знову і знову він це повторював", - пояснює жінка.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 02

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Також вона каже, що деякі сусіди вибігли зі своїх квартир. "Моя сусідка надавала допомогу людям із цього будинку. Прийшла і розповідає, що впав цілий під'їзд, тільки дах вцілів. А мешканці їй говорили, що дня за два-три перед обваленням вони ходили в ЖЕК і скаржилися на велику тріщину в стіні будинку. А їм там сказали, мовляв, робіть ремонт своїми силами", - розповіла Ольга.

За кілька днів до обвалення підїзду в Дрогобичі мешканці скаржилися на тріщину в стіні, - Обозреватель 03

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

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