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28.08.19 17:42

Шахрай у Харкові пропонує ветеранам АТО допомогти з купівлею пільгового житла і зникає після отримання грошей: вже обдурив на $35 тис. ФОТО

У Харкові діє шахрай Олексій Полікашов, який обманом заволодіває грошима учасників бойових дій на Донбасі, пропонуючи допомогти їм із придбанням пільгового житла.

Про це повідомив полковник ЗСУ Олег Громадський, передає Цензор.НЕТ.

"На фото - Полікашов Олексій Володимирович. Житель Харкова. За допомогою шахрайської схеми здійснює шахрайські дії щодо учасників АТО з придбання житла. При знайомстві представляється помічником депутата, пропонує ветеранам АТО участь у програмі з пільгового придбання квартир. Бере гроші, видає фальшиві договори купівлі і підроблені копії платіжок і зникає. Вже є двоє абсолютно між собою незнайомих жителів Харкова, яких цей шахрай кинув на $35 тис." - написав він, попросивши відгукнутися всіх, хто постраждав від шахрайських дій Полікашова А.В.

Шахрай у Харкові пропонує ветеранам АТО допомогти з купівлею пільгового житла і зникає після отримання грошей: вже обдурив на $35 тис 01

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Шахрай у Харкові пропонує ветеранам АТО допомогти з купівлею пільгового житла і зникає після отримання грошей: вже обдурив на $35 тис 02

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