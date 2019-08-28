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28.08.19 18:04

Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу. ФОТО

На Харківщині за фактом нападу на знімальну групу 112 каналу відкрито кримінальне провадження. Можливих нападників затримано і доставлено в територіальні відділки поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередньою інформацією одна людина зазнала тілесних ушкоджень.

Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Застосовуючи силу, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою і заподіяли журналісту тілесні ушкодження, тяжкість яких буде встановлена ​​за результатами медогляду.

Зараз ситуація перебуває під контролем. Працівники поліції вживають заходи для недопущення порушень правопорядку.

Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу 01Поліція затримала 30 учасників конфлікту на Харківщині, під час якого побили журналіста 112 каналу 02

Після опитування учасників конфлікту до правопорушників будуть застосовані заходи згідно з чинним законодавством.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями КК 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 (погроза або насильство щодо журналіста) і 347 (умисне знищення або пошкодження майна).

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