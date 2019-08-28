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28.08.19 20:18
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж
Родичі загиблих воїнів у російсько-українській війні прийшли 28 серпня до народного меморіалу "Стіна пам'яті" на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять полеглих солдатів.
Про це повідомляє кореспондент
Цензор.НЕТ
з місця подій.
Фото - Олег Богачук
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