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28.08.19 20:18

Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Родичі загиблих воїнів у російсько-українській війні прийшли 28 серпня до народного меморіалу "Стіна пам'яті" на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять полеглих солдатів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 01

Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 02
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 03
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 04
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 05
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 06
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 07
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 08
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 09
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 10
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 11
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 12
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 13
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 14
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 15
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 16
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 17
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 18
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 19
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 20
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 21
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 22
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 23
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 24
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 25
Родичі загиблих солдатів вшанували їхню память біля Стіни памяті на Михайлівській площі в Києві 26

Фото - Олег Богачук 

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