Загиблого українського воїна Тихона Курбатова поховали на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача Фейсбуку Григорія Пригебу.
Тихон Курбатов, 1993 року народження, старший сержант, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 25 серпня в районі селища Шуми Донецької області від кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і снайперської зброї.
В результаті обстрілу Тихон зазнав смертельне кульове поранення і помер під час медичної евакуації.
Тихон Курбатов народився 03.05.1993 року. Жив у Сєвєродонецьку. У травні 2019 був нагороджений медаллю "За військову службу Україні".
У нього залишилася мати.