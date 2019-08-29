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29.08.19 08:09

Чоловік на Черкащині завдав ножових поранень 10-річній доньці, а 3-річного сина кинув у криницю, - поліція. ФОТО

Черкаські поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити своїх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Повідомляється, що ввечері до Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному із сіл двом малолітнім дітям завдано тілесних ушкоджень. На вказану адресу було негайно направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

"На місці події правоохоронці з’ясували, що господар будинку завдав декількох ножових поранень прийомній 10-річній доньці, а 3-річного сина скинув у криницю, завглибшки 18 метрів. Сам з місця події втік. На час приїзду медиків та рятувальників діти були живі. Працівники ДСНС витягли хлопчика з колодязя та передали лікарям, які вже надавали допомогу травмованій дівчинці. Дітей з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Чоловік на Черкащині завдав ножових поранень 10-річній доньці, а 3-річного сина кинув у криницю, - поліція 01
Фото: Нацполіція

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Зловмисника поліцейські знайшли на території району, де він переховувався в кущах. Його затримано, з ним працюють слідчі. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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