На вході в Раду утворилася довга черга журналістів. ФОТОрепортаж

Журналісти й оператори різних медіа очікують, щоб пройти всередину будівлі парламенту, де о 10:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Попередньо повідомляється, що журналісти працюватимуть у кулуарах третього поверху, а ложа преси на балконі сесійної зали, де зазвичай у пленарні тижні можуть працювати представники ЗМІ, 29 серпня зарезервована для телеоператорів і фотографів.

Також, зважаючи на інформацію в анонсі, для журналістів буде обмежено доступ до кулуарів другого поверху, де представники медіа зазвичай мають змогу неформально спілкуватися з парламентаріями.

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Вхід представників ЗМІ відбувається через 1-й під’їзд ВР, що збоку площі Конституції за заздалегідь сформованим списком акредитації. Близько 08:25 журналістів почали пускати до парламенту.



