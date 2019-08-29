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29.08.19 12:49

Разумков і Стефанчук у "тилу" "ЄС", розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 серпня, відбулося урочисте засідання Верховної Ради нового скликання.

Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради України восьмого скликання Андрій Парубій.

Потім у виконанні хору прозвучав державний Гімн України.

Далі учасники урочистого засідання хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Найстарший за віком нардеп Юлій Іоффе зачитав текст присяги.

Потім хор виконав духовний гімн України "Молитва за Україну".

На засіданні були присутні представники іноземних держав, члени Кабміну, експрезиденти та ексспікери ВР, лідери релігійних громад, а також високопосадовці.

Урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 01

"Слуги народу" прибувають на урочисте засідання ВР.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 02

Народна обраниця робить селфі з віцепрем'єром Павлом Розенком.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 03

Нові обличчя в Раді.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 04

Святослав Вакарчук ("Голос") спілкується з колегами з "ЄС" Іриною Геращенко та Іриною Фріз.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 05
Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 06

Сектор "Слуги народу".

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 07
Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 08

Геращенко і Фріз роблять селфі з новообраними колегами.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 09

Жан Беленюк ("Слуга народу")

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 10

"Фото на згадку"

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 11

Андрій Парубій.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 12

Президент Володимир Зеленський.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 13

Урочисте засідання ВР 29 серпня. Хвилина мовчання.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 14

Ексспікер Олександр Мороз спостерігає за новообраною Радою.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 15

Члени Кабміну на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Виконання гімну.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 16

"Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук опинилися в "тилу" "Євросолідарності". Ірина Фріз та Олексій Гончаренко вирішили зробити селфі на пам'ять.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 17

Сектор "Батьківщини": Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Разумков і Стефанчук у тилу ЄС, розмова Вакарчука з Геращенко і Мороз, який спостерігає за нардепами: урочисте засідання ВР 18

Експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ

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