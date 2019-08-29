Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж

Фотографії з меню в перший день Ради публікує 112.ua, передає Цензор.НЕТ.

Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, які зросли порівняно з попередніми скликаннями. Наприклад, бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн, філе сьомги - 174 грн 42 коп.

За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями коштує 83 грн 06 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 03 коп.

Улюбленої шаурми президента в меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 коп.

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