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29.08.19 15:12

"Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради листувався щодо кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя людина Зоряна Черненко" - написав Радуцький.

"А то всі п#здять, що Супрун", - отримав він у відповідь.

"Х#й їм в жопу!!!" - відреагував Радуцький.

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Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко: нардеп від Слуги народу Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ 01
Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко: нардеп від Слуги народу Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ 02

Раніше кілька ЗМІ повідомили, що главою МОЗ може стати Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - голова правління Української медико-правової асоціації. Провідний експерт в "реанімаційному пакеті реформ" з питань медичної реформи. Директор громадської організації "Форум здоров'я" і член Всесвітньої Асоціації медичного права.

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