"Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моя людина Зоряна Черненко" - написав Радуцький.
"А то всі п#здять, що Супрун", - отримав він у відповідь.
"Х#й їм в жопу!!!" - відреагував Радуцький.
Раніше кілька ЗМІ повідомили, що главою МОЗ може стати Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - голова правління Української медико-правової асоціації. Провідний експерт в "реанімаційному пакеті реформ" з питань медичної реформи. Директор громадської організації "Форум здоров'я" і член Всесвітньої Асоціації медичного права.