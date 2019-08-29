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29.08.19 15:55

Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Верховної Ради відбувається акція протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Участь в акції беруть кілька десятків людей. Вони розгорнули плакати з написами "Зеленський - слуга Авакова", а також виклали буквами питання "Лишаємо мусорів?" і запалили фаєри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Протестувальники вважають, що Аваков провалив реформу органів внутрішніх справ. Його звинувачують у переатестації, наслідком якої стала реабілітація старих кадрів і "беркутів"; у десятках нерозкритих замовних убивств і нападів на громадських діячів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників; у корупційних, на їхню думку, закупівлях авто для патрульної поліції, рюкзаків тощо.

"Ми бачимо, що замість того, щоб спитати українських громадян - нашу думку повністю ігнорують. Навіть, коли ми самі приходимо під ОП, щоб її висловити", - оголосили організатори акції у гучномовець.

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Акція відбулася мирно, наразі учасники заходу очікують на розгляд Верховною Радою кандидатур на посади міністрів.

Напередодні аналогічний протест з вимогою відставки Авакова відбувся біля будівлі Офісу Президента. Тоді участь в акції взяли кілька сотень мітингувальників.

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Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 01
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 02
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 03
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 04
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 05
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 06
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 07
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 08
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 09

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