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29.08.19 15:52

"Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ. ФОТО

Новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький відреагував на новину щодо його листування з приводу кандидатури на посаду голови МОЗ, опублікованого раніше на нашому сайті.

Фотокореспонденту Цензор.НЕТ вдалося зняти листування Радуцького щодо реакції на опубліковану раніше новину.

"Бл#дь", - констатує співрозмовник нардепа.

"Ага, треба їм спробувати зняти", - пише Радуцький.

"Не чіпайте", - радять йому.

"Я про Цензор", - уточнює Радуцький.

"Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки", - пояснили новоспеченому депутату.

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 01

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 02

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 03

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