Незаконний продаж фальсифікованих сигарет і алкоголю зупинено на Сумщині. Вилучено товарів більш ніж на 3 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України було встановлено, що в нежитлових приміщеннях одного з міст області здійснюється накопичення фальсифікованих підакцизних товарів, які в подальшому реалізуються кінцевим споживачам через спеціалізовані сайти в мережі інтернет та через торгові точки міста.

На підставі постанови суду проведено обшуки гаражних і складських приміщень, де зберігали фальсифікат, кіосків, через які його збували, і автомобілів, якими його перевозили. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено майже 54 тис. пачок фальсифікованих сигарет без марок акцизного податку України та з підробленими акцизними марками, 10,45 кг (83 коробки) тютюну для кальянів, 2,6 тис. літрів фальсифікованого елітного алкоголю в асортименті, розлитого в тару типу "bag-in-box" та "tetra-pack", більш ніж 1 тис. літрів спирту та 180 літрів вина.

Дивіться також: Підпільний цех з виготовлення алкоголю ліквідовано в Запоріжжі. ФОТО

Всього було вилучено та передано на відповідальне зберігання фальсифікованих підакцизних товарів загальною орієнтовною вартістю понад 3 млн гривень. Триває слідство".









