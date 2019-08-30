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30.08.19 08:04

Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання. ФОТОрепортаж

29-30 серпня на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання депутати ухвалили низку важливих кадрових рішень. Так, було обрано спікера Дмитра Разумкова, депутати підтримали призначення прем'єр-міністром Олексія Гончарука і дали свою згоду на призначення нових міністрів закордонних справ, оборони і внутрішніх справ. Також Рада дала згоду на призначення нового глави СБУ, було затверджено склад Кабміну та дано згоду на призначення нового Генпрокурора.

Перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 01

Глава фракції "Голос"  Рахманін

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 02

Фракція ОПЗЖ - у центрі Королевська 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 03

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 04

 Вакарчук та ексглава ВР Парубій 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 05

Віцеспікер  Стефанчук та глава фракції "ЄС" Герасимов  

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 06

Члени фракції ОПЗЖ -  Кузьмін, Королевська, Фельдман


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 07

Усі депутати отримали газету з портретами матерів загиблих воїнів 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 08

Порошенко та Ірина Геращенко з "ЄС"


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 09

Яременко зі "СН"

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 10

Позафракційний Довгий 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 11

Склад Кабміну, що пішов у відставку


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 12

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 13

Обраний спікером Разумков

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 14

Тимчасовий президіум


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 15

Одіозний Олександр Пономарьов


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 16

 Папієв з ОПЗЖ


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 17
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 18

Жан Беленюк зі "СН"

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 19

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 20

Останній виступ Гройсмана у ВР як прем'єра

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 21

Селфі  Порошенка й  Супрун


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 22

Порошенко в Раді


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 23

Новинський і Деркач

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 24

Медведчук

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 25
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 26

Зеленський у Раді за трибуною

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 27

На президентському кріслі

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 28

Глава ОП Богдан 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 29

Новий прем’єр - Гончарук

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 30
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 31

У Зеленського і Вакарчука однакові браслети

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 32
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 33

Новий міністр оборони Загороднюк

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 34
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 35

Новий глава МЗС Пристайко 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 36
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 37
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 38

Глава СБУ Баканов 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 39

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