Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання. ФОТОрепортаж

Перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракції "Голос" Рахманін
Фракція ОПЗЖ - у центрі Королевська
Вакарчук та ексглава ВР Парубій
Віцеспікер Стефанчук та глава фракції "ЄС" Герасимов
Члени фракції ОПЗЖ - Кузьмін, Королевська, Фельдман
Усі депутати отримали газету з портретами матерів загиблих воїнів
Порошенко та Ірина Геращенко з "ЄС"
Яременко зі "СН"
Позафракційний Довгий
Склад Кабміну, що пішов у відставку
Обраний спікером Разумков
Тимчасовий президіум
Одіозний Олександр Пономарьов
Папієв з ОПЗЖ
Жан Беленюк зі "СН"
Останній виступ Гройсмана у ВР як прем'єра
Селфі Порошенка й Супрун
Порошенко в Раді
Новинський і Деркач
Медведчук
Зеленський у Раді за трибуною
На президентському кріслі
Глава ОП Богдан
Новий прем’єр - Гончарук
У Зеленського і Вакарчука однакові браслети
Новий міністр оборони Загороднюк
Новий глава МЗС Пристайко
Глава СБУ Баканов