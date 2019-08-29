"Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова".

У повідомленні наголошується: "Під час зміни особового складу противника на посту, бійцями "Азову" була помічена група найманців, що рухалася по сірій зоні та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості. Групою розвідки полку "Азов", що несла чергування на спостережному посту, було вирішено відкрити вогонь по окупантах. У результаті короткочасного бою, четверо окупантів були знищені, один окупант – тяжко поранений та взятий азовцями у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Пораненому полоненому було надано медичну допомогу та доставлено у лікарню.

Бойовик розповів, що служить у 2-му взводі 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР". Найманець розказав, що їхня група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону. Сам він – уродженець української Горлівки, як і більшість особового складу бригади. Він неодноразово намагався покинути місце служби, проте його тримали там насильно.

На передову, як свідчить полонений, найманців відправляють у якості покарання. Командування батальйону, за словами найманця, складають російські офіцери, також стало відомо, що у бойових підрозділах псевдо республік некомплект – у більшості підрозділів служить не більше третьої частини від особового складу. Казарми для розміщення бойовиків знаходяться в житлових приміщеннях місцевого населення українських населених пунктів, захоплених окупантами.

Бойова техніка, в тому числі танки, які мали б перебувати у зоні відведення згідно з мінськими домовленостями, розміщені на території цивільних об‘єктів. За інформацією найманця, російський куратор його бригади проживає у колишньому управлінні УБОЗ м.Горлівка. Ця та багато іншої інформації, яку азовцям здав полонений ворог, укотре підтверджує наявність на наших окупованих територіях російських солдатів, які, як і раніше, не мають жодних намірів виконувати будь-які мирні домовленості.

Бійці полку "Азов" сьогодні укотре захистили честь української зброї. Бійці підрозділу довели своє бажання звільнити українські землі та український народ від ворожого ярма, боротьба з яким триває вже шостий рік".





