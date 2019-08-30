Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
30.08.19 11:00

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання на сході України, відвідали представники міжнародної делегації з Данії, Норвегії та Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Повідомляється, що під час брифінгу іноземних гостей ознайомили з життєдіяльністю підрозділів, що виконують службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також поділилися надбаннями, досягненнями та організацією побуту гвардійців.

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 01

"Упродовж останніх п’яти років я бачу, як змінюється та вдосконалюється Національна гвардія та Збройні сили, тому від себе особисто хочу подякувати за всі зусилля, яких ви докладаєте заради миру в Україні" - зауважив керівник іноземної групи від Данії підполковник Єнс Хьорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 02
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100