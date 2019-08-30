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30.08.19 11:42

На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль Mitsubishi Outlander. На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Подія сталася сьогодні вранці в м. Першотравенськ. Як попередньо встановлено, начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо 01
На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо 02

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