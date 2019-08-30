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30.08.19 11:49

Посадових осіб "Укрзалізниці" викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

У скоєнні корупційного злочину викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону України.

"За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України у кримінальному провадженні, спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на хабарництві викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця"", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що начальник служби колії разом із головним інженером служби колії, перебуваючи в м. Одесі, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. гривень.

Зазначені кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії.

Посадових осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Нині тривають першочергові слідчі дії. Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України, і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 01
Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 02
Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 03

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