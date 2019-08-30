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30.08.19 12:53

Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей. ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі Запоріжжя водій маршрутного таксі скоїв зіткнення з вантажівкою і легковиком, припаркованими біля краю дороги. В результаті аварії семеро пасажирів автобуса зазнали тілесних ушкоджень. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

29 серпня близько 11:50 Дніпровський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Поліцейські встановили, що водій маршрутного таксі "ГАЗ", чоловік 1953 року народження, рухаючись по вулиці Хакаській, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "ІФА", який був припаркований біля правого краю дороги. В результаті сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем "Шкода", який був також припаркований біля дороги.

Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей 01

На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало близько 10 пасажирів.

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В результаті аварії семеро пасажирів маршрутного таксі: жінки 1949, 1970, 1991 року, 1972, 1961 1971, 2003 років народження були доставлені в лікарню.

Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей 02

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей 03

Нагадаємо, що в Шевченківському районі Запоріжжя водій автомобіля не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом.

Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей 04
Фото: пресслужба Нацполіції

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