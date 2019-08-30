Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Учора в пункт пропуску "Мілове" автомобілем "GEELY" прибув громадянин України 1973 року народження. Під час огляду транспортного засобу, в особистих речах чоловіка, прикордонники спільно зі співробітниками ДФС, виявили десять предметів схожих на боєприпаси калібру 7,62 та 9 мм, два чистих бланки перепусток до артилерійської бригади "ЛНР" та посвідчення "Поисковый отряд ТАМАНЬ ДОСААФ России"", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники з’ясували, що цей громадянин упродовж 2014 та 2015 років добровільно проходив службу в інженерно-саперній роті міліції "ЛНР". На посаді водія він неодноразово здійснював перевезення військового майна та боєприпасів.
За цим фактом до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 201, 258-3 Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні дії.