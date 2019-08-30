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30.08.19 16:38

СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала "даниною" місцевих автоперевізників. ФОТОрепортаж

У Маріуполі Донецької області СБУ знешкодила банду вимагачів, яка тероризувала автоперевізників.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вимаганням займалися директор і працівники однієї з міських автостанцій. Гроші вимагали з підприємців, які займалися міжміськими перевезеннями.

"Сума поборів становила 25% від щоденного прибутку комерсантів. У разі несплати грошей учасники групи погрожували автоперевізникам фізичною розправою. Щомісячний прибуток рекетирів, за оперативною інформацією, становив до ста тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "кришуванням" незаконної діяльності підозрюваних займалися місцеві кримінальні авторитети.

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Правоохоронці затримали організатора групи та чотирьох його спільників. Підозрюваних звинувачують у порушенні ч.2 ст.189 Кримінального кодексу (вимагання). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 01

СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 02
СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 03

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