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30.08.19 20:48

Поліція розшукує водія "Мерседеса", який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві. ФОТО

Поліція просить допомогти встановити місце перебування чоловіка, який 20 серпня смертельно травмував жінку у столичному Академмістечку.

Поліція розшукує водія "Мерседеса", який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Водій, керуючи автомобілем "Мерседес", збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Від тілесних ушкоджень, що їх зазнала, вона померла на місці. Водій з місця пригоди втік.

За фактом смертельної ДТП слідчі столичного главку почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На даний момент вдалося встановити особу водія. Це - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 року народження. Зараз місце його перебування невідоме.

Поліція розшукує водія Мерседеса, який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві 01

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку відому інформацію, яка допоможе розшукати цю особу за номерами 271-99-22 або 102.

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