Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов. ФОТО

Про це повідомив російський журналіст Ілля Барабанов, передає Цензор.НЕТ.

"Чекати можливого обміну туди (в Лефортово. - Ред.) приїхали сьогодні знімальні групи українського 112, RT, "Зірки", DW, РБК ... Замість обміну в ізолятор приїхали Віктор Медведчук і Вадим Рабінович з ОПЗЖ. Журналісти чекали їх разом у дворику, поки в справу не втрутився ФСВП. Вони випровадили всіх, крім знімальної групи 112-го з двору, перекрили огляд мікроавтобусом і загалом зробили все, щоб забезпечити ексклюзив каналу Віктора Володимировича", - описав ситуацію Барабанов.

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Після цього, за його словами, Медведчук з Рабіновичем включилися спокійно на 112 канал, потім підійшли на кілька хвилин до всіх інших і поїхали.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.