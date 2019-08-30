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30.08.19 18:03

Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов. ФОТО

Федеральна служба виконання покарань підпустила до представників фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича, які побували сьогодні в СІЗО "Лефортово", де утримують незаконно утримуваних в Росії українців, які готуються до обміну, лише журналістів 112 каналу, що належить куму Путіна.

Про це повідомив російський журналіст Ілля Барабанов, передає Цензор.НЕТ.

"Чекати можливого обміну туди (в Лефортово. - Ред.) приїхали сьогодні знімальні групи українського 112, RT, "Зірки", DW, РБК ... Замість обміну в ізолятор приїхали Віктор Медведчук і Вадим Рабінович з ОПЗЖ. Журналісти чекали їх разом у дворику, поки в справу не втрутився ФСВП. Вони випровадили всіх, крім знімальної групи 112-го з двору, перекрили огляд мікроавтобусом і загалом зробили все, щоб забезпечити ексклюзив каналу Віктора Володимировича", - описав ситуацію Барабанов.

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Після цього, за його словами, Медведчук з Рабіновичем включилися спокійно на 112 канал, потім підійшли на кілька хвилин до всіх інших і поїхали.

Співробітники ФСВП біля Лефортово випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов 01

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Співробітники ФСВП біля Лефортово випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов 02

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