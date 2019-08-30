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30.08.19 20:59

СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

СБУ викрила незаконну вирубку дерев в природно-заповідному фонді Ільницького лісництва на Закарпатті

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" задокументовано незаконну вирубку дерев на території Ільницького лісництва у Закарпатській області.

Співробітники СБУ встановили, що посадовець лісогосподарства організував вирубування деревини на ділянці ввіреного йому обходу без відповідного документального обліку. Протиправно заготовлену лісопродукцію він планував реалізувати своїм спільникам.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті 01
СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті 02

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