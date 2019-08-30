Під час одержання хабара $3000 затримали військового комісара міста Глухів, - військова прокуратура. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив: "30 серпня 2019 підполковника затримано після одержання 3000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Винагороду" військком вимагав і одержав за сприяння військовозобовязаному в уникненні призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та видачу приписного посвідчення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після них фігурантові планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення. До суду готується клопотання про обрання військовому комісарові запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади".

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