Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
31.08.19 12:18

Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування. ФОТО

Вбивця ветерана чеченського опору РФ, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі мав підроблений паспорт на прізвище Соколов, виданий за 10 днів до поїздки до Франції, звідки він пізніше перебрався до Німеччини, щоб здійснити ліквідацію.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, журналістам вдалося встановити, що вбивця приїхав до Німеччини через Францію зі щойно випущеним закордонним паспортом (18 липня 2019 року) на ім'я Вадима Андрійовича Соколова, з датою народження 20 серпня 1970 (в реальності такої людини не існує в жодній базі, включно з базою російських паспортів).

"Уже сам цей факт, що "Соколов" зміг отримати закордонний паспорт на вигадане ім'я, вказує на його безпосередній зв'язок з державою - навіть якби йому якимось чином вдалося підробити паспорт самостійно, він не зміг би пройти з ним  російський прикордонний контроль, бо система автоматично співвідносить дані відсканованого паспорта з системою Роспаспорту, де Соколова немає. Таким чином, або він проходив кордон в особливому порядку (в супроводі співробітників ФСБ), або тоді він був у системі Роспаспорт і пізніше був звідти видалений (і те, й інше неможливо без офіційного залучення російських спецслужб)", - зазначають розслідувачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий у Берліні ветеран чеченського опору Хангошвілі був у розстрільному списку ФСБ із 2002 року, - The New York Times

Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування 01

За даними місцевих правоохоронців, у вбивці (зріст 176 см, вага 86 кг) також була виявлено ​​татуювання у вигляді пантери і корони на лівому плечі і змії на руці нижче ліктя. Зазначається, що співробітники спецслужб собі татуювання не набивають (якщо це не спеціальна операція з впровадження), тому, найімовірніше, сам "Соколов" не був  кадровим співробітником.

"За тюремними поняттями такі наколки може дозволити собі авторитет, що перебуває на вищому щаблі в злодійський ієрархії. Це вже не перший випадок, коли спецслужби використовують представників кримінального світу для виконання спецоперацій", - пишуть журналісти.

За їхніми словами, також не можна відкидати, що "Соколов" і сам є чеченцем за походженням, у всякому разі такий спосіб усунення ворогів теж поширений наприклад, бандит (і чеченець за походженням) Артур Денісултанов-Курмакаев (Дінго) в 2017 році в Києві вчинив замах на чеченця Адама Осмаєва.

Крім того, неіснуючою виявилася і його адреса в Санкт-Петербурзі, яку він вказував під час подачі документів на візу. Як французьке консульство видало багаторазову візу людині з порожнім,  не біометричним паспортом, оформленим на неіснуюче ім'я - велика загадка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили 23 серпня в берлінському парку. Як повідомляють очевидці, до нього під'їхав невідомий на велосипеді і вистрілив двічі в голову з пістолета з глушником. Після цього кілер викинув знаряддя вбивства і велосипед в річку, проте пізніше був затриманий поліцією. При ньому була велика сума грошей і паспорт громадянина Росії, достовірність якого поки не підтверджена. Відомо, що в Берлін він приїхав із Москви з пересадкою в Парижі за кілька днів до вбивства. З німецької столиці підозрюваний збирався летіти назад в російську столицю.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100