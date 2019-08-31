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31.08.19 13:00

СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність підпільного казино в центрі Києва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що у торгівельному центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад із різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити до замаскованого віп-залу дотримуючись всіх умов конспірації. Правоохоронці понад годину годину заходили у приміщення, де розташовано 17 гральних столів та шість рулеток.

СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 01
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 02
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 03
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 04

Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, "чорну бухгалтерію", які підтверджують здійснення протиправної діяльності.

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Також опитано понад десять осіб, які засвідчили, участь у функціонування підпільного закладу. За інформацією СБ України незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України. 

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